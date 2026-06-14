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Cabaret Antidep’ #14 Péniche Anako Paris

Cabaret Antidep’ #14 Péniche Anako Paris

Cabaret Antidep’ #14 Péniche Anako Paris mardi 23 juin 2026.

Lieu : Péniche Anako

Adresse : 34, quai de la Loire

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>À partir de 12 euros.</p>

Nos deux invité.e.s de cette nouvelle édition sont:

✨ Monsieur Confiture, le roi des sérénades sucrées et de l’humour acidulé

✨ Xavier Cuevas, le boss des blagues salaces qui a très peu d’amour propre

Le Cabaret Antidep’ c’est 2h de show avec entracte

Le monde est au bord de l’implosion, nous avons perdu le sens, la joie, et la frustration nous immobilise, « dans ces vents contraires : comment s’y prendre ? ». Bref : t’es en dep’. T’inquiète bichon, tes sublimes pharmaciennes Daisy Ardant et Lapop Lexomil ont le traitement pour te faire à nouveau hurler « You won’t break my soul ! You won’t break my soul ! » avec leurs chansons et leurs numéros, elles viennent réveiller l’arc-en-ciel d’émotions qui sommeille en toi. C’est une catharsis, une purgation joyeuse pour exulter nos affects, imposer nos paradigmes et accueillir ce nouveau monde merveilleux qu’on va construire ensemble, « dans un monde où le plus beau reste à faire ». Tu vas crier, rire, pleurer, danser, et à la fin tu auras la force de tabasser la morosité qui collait à ta peau !

Daisy Ardant et Lapop Lexomil, deux divas, deux sœurs, « deux fauves, deux trous dans l’cerveau, poto » réarrangent de grandes chansons du répertoire populaire et underground de Barbara à Rihanna en passant par Booba. A chaque édition : 2 invité.e.s artistes queers les accompagnent sur scène. 1 édition tous les 2 mois, à la Péniche Anako.

Les 2 divas et drag queens Daisy Ardant et Lapop Lexomil réarrangent de grandes chansons populaires ou undergrounds, de Barbara à Rihanna en passant par Booba.
Le Cabaret Antidep’ c’est 2h de show avec entracte suivi d’un dancefloor.
Le mardi 23 juin 2026
de 19h30 à 23h59
payant

À partir de 12 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:30:00+02:00_2026-06-23T23:59:00+02:00

Péniche Anako 34, quai de la Loire  75019 Paris
https://www.helloasso.com/associations/les-paillettes-n-y-sont-pour-rien/evenements/cabaret-antidep-14-23-06-2026


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