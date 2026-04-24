Cabaret burlesque Burlesquement freaks (ou le cirque, c’est chic !) Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Cabaret burlesque Burlesquement freaks (ou le cirque, c’est chic !)

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

FARFALLE & FETTUCCINE (groupe adulte)

Cette nouvelle saison s’inscrit sous le thème du cirque, des freaks et de l’univers magique des fêtes foraines. Un spectacle itinérant dans l’antre de Logre. Tour à tour, découvrez des créatures fantastiques et légendaires.

FARFALLE & FETTUCCINE (groupe adulte)

Bienvenue sous le chapiteau des effeuilleuses et performeurs burlesques. Cette nouvelle saison s’inscrit sous le thème du cirque, des freaks et de l’univers magique des fêtes foraines. Un spectacle itinérant dans l’antre de Logre. Tour à tour, découvrez des créatures fantastiques et légendaires. Elles se dévoilent dans un bestiaire, se révèlent dans Peep show et exhibent leur multiples talents sur la piste aux étoiles. Clowns, acrobates, magiciennes et autres femmes à barbes n’attendent que vos applaudissements pour s’animer (se mettre à nu).

• Mis en scène par Lolaloo des bois

Spectacle pour public averti (nudité). .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Cabaret burlesque Burlesquement freaks (ou le cirque, c’est chic !)

FARFALLE & FETTUCCINE (adult group)

The theme of this new season is the circus, freaks and the magical world of funfairs. A travelling show in the lair of Logre. Take turns discovering fantastic and legendary creatures.

L’événement Cabaret burlesque Burlesquement freaks (ou le cirque, c’est chic !) Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité