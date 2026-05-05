Cabaret d’impro à Vendôme, Loup perché, Vendôme
Cabaret d’impro à Vendôme, Loup perché, Vendôme samedi 9 mai 2026.
Cabaret d’impro à Vendôme Samedi 9 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher
1,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
La troupe vendômoise de théâtre d’impro les Loufock reçoivent pour une rencontre amicale la ligue d’impro d’Essonne la LIDIE. Cabaret d’impro à Vendôme. Les 2 équipes improvisent des petites scènes de 3 à 5 minutes qui s’enchainent avec différentes contraintes et parfois consignes du public
Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]
La troupe vendômoise de théâtre d’impro les Loufock reçoivent pour une rencontre amicale la ligue d’impro d’Essonne la LIDIE. Cabaret d’impro à Vendôme. Les 2 équipes improvisent des petites scènes de Festivals concerts et spectacles
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