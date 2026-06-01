Cabaret d’improvisation au tiers lieu amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Cabaret d’improvisation au tiers lieu amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

La Scène Libre, l’atelier d’improvisation de Lourdes, vous présente un cabaret d’improvisation entièrement créé à partir de vos suggestions.

Les comédiens enchaîneront des scènes drôles, décalées, touchantes ou complètement folles… sans texte et sans filet !

Un spectacle unique où tout peut arriver… grâce à vous.

Entrée gratuite, sortie au chapeau.

Renseignements au: 06 25 36 03 66

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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

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English :

La Scène Libre, Lourdes?s improvisation workshop, presents an improv cabaret created entirely from your suggestions.

The comedians will perform scenes that are funny, offbeat, touching or completely mad? without text and without a net!

A unique show where anything can happen? thanks to you.

Free admission, pay-as-you-go.

Information: 06 25 36 03 66

L’événement Cabaret d’improvisation au tiers lieu amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65