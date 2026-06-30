Cabaret Jazz à la Lune des Pirates VOLUBILIS NEW JAZZ CLUB Amiens
vendredi 9 avril 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Cabaret Jazz à la Lune des Pirates VOLUBILIS NEW JAZZ CLUB
5/1 Passage Belu Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:30:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
Jazz
VOLUBILIS
NEW JAZZ CLUB
VEN 9 AVR 2027 · 20H30
LUNE DES PIRATES
Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations. Porté par le piano de Noam Duboille et le saxophone de Raphaël Dumont, ce duo offre un flot mélodique lumineux et joyeux.
Entre compositions originales et détournements inattendus, une vision inventive et libre du jazz d’aujourd’hui.
Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.
Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !
VEN 9 AVR 2027 • 20H30
Jazz
Lune des Pirates
Tarif Lune des Pirates • 11 à 13€
OUVERTURE DES PORTES À 20H
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Jazz
VOLUBILIS
NEW JAZZ CLUB
VEN 9 AVR 2027 · 20H30
LUNE DES PIRATES
Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations. Porté par le piano de Noam Duboille et le saxophone de Raphaël Dumont, ce duo offre un flot mélodique lumineux et joyeux.
Entre compositions originales et détournements inattendus, une vision inventive et libre du jazz d’aujourd’hui.
Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.
Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !
VEN 9 AVR 2027 • 20H30
Jazz
Lune des Pirates
Tarif Lune des Pirates • 11 à 13€
OUVERTURE DES PORTES À 20H
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
5/1 Passage Belu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Jazz
VOLUBILIS
NEW JAZZ CLUB
FRI, APR 9, 2027 %B7 8:30 PM
LUNE DES PIRATES
Volubilis presents a risk-free dialogue between two generations. Led by Noam Duboille on piano and Raphaël Dumont on saxophone, this duo delivers a luminous and joyful melodic flow.
Blending original compositions with unexpected reinterpretations, they present an inventive and free-spirited vision of contemporary jazz.
The New Jazz Club, a new collaboration between the MCA and Lune des Pirates, celebrates the young guard of jazz.
Three times a year, discover emerging artists who boldly push the boundaries of style. A vibrant, eclectic exploration not to be missed!
FRI, APR 9, 2027 ? 8:30 PM
Jazz
Lune des Pirates
Lune des Pirates price ? 11 to 13?
DOORS OPEN AT 8:00 PM
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Cabaret Jazz à la Lune des Pirates VOLUBILIS NEW JAZZ CLUB Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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