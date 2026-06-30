Cabaret Jazz à la Lune des Pirates VOLUBILIS NEW JAZZ CLUB Amiens

Informations pratiques

Amiens

Cabaret Jazz à la Lune des Pirates VOLUBILIS NEW JAZZ CLUB

5/1 Passage Belu Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Jazz

VOLUBILIS

NEW JAZZ CLUB

VEN 9 AVR 2027 · 20H30

LUNE DES PIRATES

Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations. Porté par le piano de Noam Duboille et le saxophone de Raphaël Dumont, ce duo offre un flot mélodique lumineux et joyeux.

Entre compositions originales et détournements inattendus, une vision inventive et libre du jazz d’aujourd’hui.

Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.

Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !

VEN 9 AVR 2027 • 20H30

Jazz

Lune des Pirates

Tarif Lune des Pirates • 11 à 13€

OUVERTURE DES PORTES À 20H

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Jazz

VOLUBILIS

NEW JAZZ CLUB

VEN 9 AVR 2027 · 20H30

LUNE DES PIRATES

Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations. Porté par le piano de Noam Duboille et le saxophone de Raphaël Dumont, ce duo offre un flot mélodique lumineux et joyeux.

Entre compositions originales et détournements inattendus, une vision inventive et libre du jazz d’aujourd’hui.

Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.

Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !

VEN 9 AVR 2027 • 20H30

Jazz

Lune des Pirates

Tarif Lune des Pirates • 11 à 13€

OUVERTURE DES PORTES À 20H

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

5/1 Passage Belu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Jazz

VOLUBILIS

NEW JAZZ CLUB

FRI, APR 9, 2027 %B7 8:30 PM

LUNE DES PIRATES

Volubilis presents a risk-free dialogue between two generations. Led by Noam Duboille on piano and Raphaël Dumont on saxophone, this duo delivers a luminous and joyful melodic flow.

Blending original compositions with unexpected reinterpretations, they present an inventive and free-spirited vision of contemporary jazz.

The New Jazz Club, a new collaboration between the MCA and Lune des Pirates, celebrates the young guard of jazz.

Three times a year, discover emerging artists who boldly push the boundaries of style. A vibrant, eclectic exploration not to be missed!

FRI, APR 9, 2027 ? 8:30 PM

Jazz

Lune des Pirates

Lune des Pirates price ? 11 to 13?

DOORS OPEN AT 8:00 PM

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Cabaret Jazz à la Lune des Pirates VOLUBILIS NEW JAZZ CLUB Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS