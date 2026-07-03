Cabaret Le Hall de la chanson Paris

Informations pratiques

– 19h30 : D’Eros à Narcisse

Avec Vincent Breton, Olivier Hussenet, Mathilde Martinez au chant et à la danse, Alban Losseroy aux arrangement et à la basse, guitare, piano.

Ce cabaret mis en scène par Olivier Hussenet survole cent ans de chansons faisant sentir le glissement d’Eros à Narcisse qui s’opère dans notre désir de l’autre et l’adoration de soi.

– 21h : Duo Dubas

Avec Serge Hureau au chant et Lazare Lubek aux arrangements et au piano, percussions et ordinateur

Ce duo d’artistes dessine un portrait à la fois singulier et fidèle de Marie Dubas, la truculente et inclassable artiste, tantôt réaliste ou burlesque, tendre ou caustique sur les choses de la vie, de l’amour et de l’exil forcé.

Avant une saison 26-27 marquée par l’itinérance, venez fêter les dernières représentations au Hall de la chanson avec non pas une mais deux propositions dans une même soirée sous le signe du cabaret !

Du vendredi 03 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :

mercredi, vendredi

de 19h30 à 22h00

payant

De 5 euros (minima sociaux) à 30 euros (tarif soutien).

Durée totale de la soirée : 2h30 avec entracte.

NB : possibilité de réserver pour une seule des deux parties de la soirée (lien dans la description).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Le Hall de la chanson 211, avenue Jean Jaurès 75019 Pavillon Charolais (derrière la Grande Halle)Paris

+33153724300 reservation@lehall.com https://www.facebook.com/lehalldelachanson/ https://www.facebook.com/lehalldelachanson/



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