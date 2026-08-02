Cabaret Morphine Folies Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

LE RETOUR DU CABARET MORPHINE FOLIES : BIENVENUE DANS L’ÈRE DES « UTOPIES » !

Imagine un monde post-apocalyptique totalement aseptisé. Un monde où l’imagination a été gommée, où la routine a pris le dessus et où tout est devenu tristement prévisible. Heureusement pour toi, Communale St-Ouen et le collectif des Morphine Folies ont décidé de pirater le système.

Le mercredi 16 septembre, l’Extra Bal se transforme en sanctuaire de la résistance créative et charnelle avec le spectacle « UTOPIES ». Troisième volet de leur triptyque lesbien devenu mythique, cette création est une véritable expérience sensorielle ultra-augmentée, spécialement conçue pour les survivants et survivantes que nous sommes.

Sur scène, un line-up d’exception prêt à rallumer toutes les étincelles : l’incontournable Morphine Blaze, la poésie brute de Sexy&Depressed, l’énergie de Charlie d’Emilio et la puissance de Kreature. Ensemble, ils et elles vont te prouver que même à la fin du monde, le désir reste fort, libre et absolument indestructible. Entre performance, poésie, paillettes et engagement, prépare-toi à un show de cabaret moderne qui bouscule les codes et réchauffe les cœurs.

La rentrée s’annonce piquante, festive et intensément humaine. Les places sont assises (parfait pour savourer le spectacle confortablement) et l’espace est accessible aux PMR. Ne tarde pas à réserver ton billet pour cette première date exclusive !

Fin du monde annoncée à extra bal ! Pas de panique, le Cabaret Morphine Folies débarque avec « UTOPIES », une expérience sensorielle ultra-augmentée pour rallumer tes désirs les plus fous dans un univers post-apocalyptique. Viens résister avec nous, c’est garanti 100% vibrant et indestructible !

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h00 à 23h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 23h30

payant

dès 14€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T23:30:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/cabaret-morphine-folies-2/



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