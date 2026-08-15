Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027 LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA ! Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027

LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA !

Caveau des Gauch’nots 1 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

A la découverte des Dézingués !

Venez découvrir le Cabaret Théâtre des Dézingués dans le cadre charmant du Caveau des Gauch’nots , 1 Rue des Thermes à Luxeuil le rire, les émotions et la bonne humeur sont les ingrédients d’une soirée réussie !

Cette troupe , issue des Gauch’nots et Gauch’nottes, vous emmène dans un tourbillon d’humour, de cabaret et de sketches complètement déjantés ou chaque scène réserve une surprise .

Au programme de leur nouvelle revue sketches bien frappés, danses improbables, chansons que l’on fredonne malgré soi… bref, un joyeux chaos parfaitement assumé.

Leur marque de fabrique ? Transformer le banal en délire et le sérieux en fou rire collectif ! .

Caveau des Gauch’nots 1 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 93 25 55 gauchnots@wanadoo.fr

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English : Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027

LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA !

L’événement Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027

LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD