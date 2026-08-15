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Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027 LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA ! Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains

samedi 26 septembre 2026 · Caveau des Gauch'nots · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Caveau des Gauch'nots
Adresse
1 Rue des Thermes
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Luxeuil-les-Bains

Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027

LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA !

Caveau des Gauch’nots 1 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

A la découverte des Dézingués !
Venez découvrir le Cabaret Théâtre des Dézingués dans le cadre charmant du Caveau des Gauch’nots , 1 Rue des Thermes à Luxeuil le rire, les émotions et la bonne humeur sont les ingrédients d’une soirée réussie !
Cette troupe , issue des Gauch’nots et Gauch’nottes, vous emmène dans un tourbillon d’humour, de cabaret et de sketches complètement déjantés ou chaque scène réserve une surprise .
Au programme de leur nouvelle revue sketches bien frappés, danses improbables, chansons que l’on fredonne malgré soi… bref, un joyeux chaos parfaitement assumé.
Leur marque de fabrique ? Transformer le banal en délire et le sérieux en fou rire collectif !   .

Caveau des Gauch’nots 1 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 93 25 55  gauchnots@wanadoo.fr

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English : Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027

LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA !

L’événement Cabaret Théâtre des Dézingués , nouvelle revue 2026/2027

LES DEZINGUES FONT LEUR CINEMA ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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