Cabaret Vénus Noire Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

BREAKING NEWS : CENDRILLON EST NOIRE !

Oublie le Prince charmant, prépare ta plus belle tenue pour le bal et entre dans la quatrième édition du mythique Cabaret Vénus Noire. Les vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, l’espace extra bal de Communale St-Ouen se transforme en scène de tous les possibles.

Avec juste ce qu’il faut de drama, d’audace et d’énergie, les artistes invités te brodent un tout nouveau décor sonore et visuel. Impossible de rester assis ou de se retenir de danser. Entre voguing ultra-militant et heels dance envoûtante, le show est porté par des meneuses d’exception qui s’approprient les codes du cabaret traditionnel à travers un French Cancan totalement revisité. Leurs jupes colorées ne te rappellent rien ? C’est un vibrant hommage à nos Mothers africaines et caribéennes, dont l’héritage traverse fièrement les époques et les imaginaires.

Pas d’inquiétude si tu as peur de perdre le fil : notre héros te guidera tout au long de cette histoire captivante à travers ses textes rappés et ses douces mélodies. Un voyage immersif, festif et engagé à ne manquer sous aucun prétexte.

EN SAVOIR PLUS SUR VÉNUS NOIRE

Née de l’univers fantasmatique du spectacle et de l’illusion, la compagnie de cabaret Vénus Noire réunit des artistes noirs et queer. Créée en 2021 par l’artiste pluridisciplinaire Michelle Tshibola, la troupe Vénus Noire se produit depuis plus de deux ans dans divers lieux à Paris, Amsterdam, Bruxelles, etc.

Pour suivre leurs actualités, rdv sur instagram : @venus___noire

Alerte drama et paillettes ! Oublie Cendrillon et son prince charmant : pour sa quatrième édition, le Cabaret Vénus Noire réinvente le conte de fées à Communale St-Ouen. Prépare-toi à un show spectaculaire où le voguing rencontre l’héritage du French Cancan !

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h30 à 23h30

Le jeudi 24 septembre 2026

de 20h30 à 23h30

payant

dès 12€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T20:30:00+02:00_2026-09-24T23:30:00+02:00;2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/cabaret-venus-noires/



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