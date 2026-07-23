CabarettO Romorantin-Lanthenay
mercredi 25 novembre 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
CabarettO
7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:00:00
fin : 2026-11-25 16:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Cirque de poche tout-terrain, par la compagnie La Sensible. Avec Martín Vásquez et Samuel Tailliez, sous le regard aiguisé de Jérome Bouvet.
CabarettO arrive dans votre village ! Voici un cirque de pacotille ! Il y a lui, têtu comme un âne, et l’autre, fou comme un cheval sauvage. Laissez place à l’absuritum contagium et sa merveilleuse ménagerie de l’étrange.
Ces deux vagabonds cherchent leur chemin en taillant leur route. Entre eux, le temps se tend, comme un élastique.
Ouverture des locations le 16/09/26, à la Pyramide (aux heures d’ouverture). .
7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 entracte@romorantin.fr
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English :
An all-terrain pocket circus by the La Sensible theater company. Featuring Martín Vázquez and Samuel Tailliez, under the watchful eye of Jérôme Bouvet.
L’événement CabarettO Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41
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