Cabinet de curiosités du Musée de Sens – Visites guidées, Musée de Sens, Sens

Informations pratiques

Cabinet de curiosités du Musée de Sens – Visites guidées 19 et 20 septembre Musée de Sens Yonne

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ce lieu singulier rassemble des objets scientifiques, des spécimens naturalisés, des instruments anciens et des curiosités venues du monde entier. Il offre un regard fascinant sur l’histoire des collections et l’esprit encyclopédique d’autrefois, entre science et étonnement.

Réservation en ligne – Groupe de 15 personnes maximum par créneau

Musée de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386644622 https://musee-sens.fr [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches-senonais.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/visite-reserves-histoire-naturelle/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 64 46 22 »}] Dès le IVe siècle et jusqu’en 1622, Sens est le siège d’un évêché très important. De nombreux bâtiments se sont développés au nord, au sud et au sud-est de la cathédrale. Elevées dans la continuité du palais archiépiscopal, les écuries des archevêques sont détruites par un incendie en 1683. Reconstruites trop exigües, elle font l’objet d’un projet plus ambitieux conduit, à partir de 1758, par l’architecte Daviler. Côté cour, elles présentent une façade classique en pierre de taille. Les dispositions intérieures ont disparu. Gare de Sens à 17 min à pied du Musée de Sens.

Ce lieu singulier rassemble objets scientifiques, spécimens naturalisés, instruments anciens et curiosités venues du monde entier. Il offre un regard fascinant sur l’histoire des collections et entre…

©Ville de Sens