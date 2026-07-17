Cabinet d’ordonnances littéraires, Médiathèque Centre-Ville, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Cabinet d’ordonnances littéraires Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Centre-Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Vous ferez bien un peu de bibliothérapie ? Les bibliothécaires vous prescrivent, avec humour et finesse, des lectures ou musiques sur mesure pour éclairer vos envies… ou soigner vos petits tracas.

Médiathèque Centre-Ville 33 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238069 https://mediatheques.ville-issy.fr

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