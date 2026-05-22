Caen ça bouge Decathlon 2026 Presqu’ile de Caen Caen

Caen

Caen ça bouge Decathlon 2026

Presqu’ile de Caen Devant la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-01

Profitez de cet événement convivial et familial mêlant trails urbains, balades à vélo et village animé.

C’est l’événement sport santé et mobilité de la rentrée.

Un moment à ne pas manquer.

Envie de découvrir Caen autrement ? Participez à Caen ça bouge !

Véritable festival des mobilités douces, Caen ça bouge, vous permettra de parcourir la ville autrement et durablement. À vélo, en courant ou en marchant, c’est vous qui choisissez.

Au programme

Une balade caritative de 7 km avec un max d’animations.

Un trail de 14km et un trail de 24km en nocturne.

Deux balades à vélo de 13 ou 22km le dimanche matin pour les familles, les amis ou en solo.

Un village des mobilités, cœur de l’évènement sur la presqu’île de Caen.

Retrouvez le programme complet sur le Site Officiel du festival ! .

Presqu’ile de Caen Devant la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen 14000 Calvados Normandie contact@exaequo-communication.fr

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English : Caen ça bouge Decathlon 2026

Enjoy this family-friendly event combining urban trails, bike rides and a lively village.

It’s the health and mobility event of the autumn.

A not-to-be-missed event.

L’événement Caen ça bouge Decathlon 2026 Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer