Café Anat, Faculté de Médecine, Limoges

Café Anat Jeudi 12 mars, 13h00 Faculté de Médecine Haute-Vienne

Début : 2026-03-12T13:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:00:00+01:00

Le concept est simple : le temps d’un café, venez discuter d’anatomie dans une atmosphère conviviale, ouverte et accessible à tous. Aucun prérequis n’est nécessaire, que vous soyez débutant ou déjà familiarisé avec la discipline.

Pour ce 3e numéro, nous accueillerons le Dr Thierry Gougam, chirurgien orthopédiste, qui présentera l’anatomie du musicien.

Un moment privilégié pour apprendre, échanger et découvrir l’anatomie autrement.

Salle 162A – 1er étage

Faculté de Médecine 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges Cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’équipe pédagogique du Département d’Anatomie est heureuse de vous faire découvrir le Café Anat, un nouveau temps d’échange dédié à la découverte et au partage autour de l’anatomie.