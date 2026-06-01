Café BD, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
Café BD, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Café BD Samedi 6 juin, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Café BD spécial Mangas, venez découvrir ou partager des coups de cœur !
@Jirreaux
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