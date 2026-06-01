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Café BD, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Café BD, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Café BD, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont

Adresse : Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Café BD Samedi 6 juin, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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@Jirreaux

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