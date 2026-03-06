Café-ciné : Stanley Kubrick Médiathèque Françoise Sagan Paris

Mythique. C’est sans doute le premier adjectif qui nous vient à l’esprit quand on parle de lui. Stanley Kubrick, l’homme derrière Shining, 2001 l’Odyssée de l’espace, Orange Mécanique ou encore… l’alunissage ?!

Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Stanley Kubrick. Des choses vraies : sur son cinéma, sur ses obsessions, sur son perfectionnisme. Et des choses… dira-t-on… fantasmées. Notamment en ce qui concerne la Lune. Mais, finalement, qui était vraiment Stanley Kubrick ? Quelle a été l’ampleur de son œuvre ? Et surtout, en quoi a-t-elle profondément marqué l’histoire du cinéma ?

Vous l’aurez compris, pour ce Café-Ciné, nous nous attaquons à une des grandes légendes du cinéma. De Barry Lyndon à Lolita en passant par Docteur Folamour ou Eyes Wide Shut, venez (re)découvrir avec nous l’incroyable carrière de Stanley Kubrick !

À l’aide d’extraits, de quizz, de débats et de documents rares, nous plongerons ensemble dans les méandres symétriques de son cinéma afin d’en apprendre davantage sur l’homme… et sur l’œuvre ! (Mais probablement pas sur l’alunissage, désolés…).

Visionnage d’extraits et échanges autour d’un réalisateur de légende

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

