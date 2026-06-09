Café-concert Carte blanche classique Guinguette Rosières

Rosières

Café-concert Carte blanche classique

Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

café offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Un café-concert surprise où tout peut arriver artistes émergents, reprises inattendues et rencontres musicales inédites.

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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

A surprise café-concert where anything can happen: emerging artists, unexpected covers and new musical encounters.

L’événement Café-concert Carte blanche classique Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay