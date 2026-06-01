Des Tours et des Détours à travers Rosières (43), Salle de Cinéma « Le Grenier » – 1er étage Mairie -, Rosières
Des Tours et des Détours à travers Rosières (43), Salle de Cinéma « Le Grenier » – 1er étage Mairie -, Rosières vendredi 26 juin 2026.
Des Tours et des Détours à travers Rosières (43) Vendredi 26 juin, 09h30, 14h00 Salle de Cinéma « Le Grenier » – 1er étage Mairie – Haute-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:30:00+02:00 – 2026-06-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Jeu de piste par équipes avec Quizz récompensé, sur parcours ludique et éducatif dans le bourg, pour faire découvrir et transmettre aux enfants scolarisés à Rosières l’histoire du village à travers son Patrimoine local. itinéraire à pied d’une durée d’environ 1h15 qui comporte 2 niveaux de difficulté : Facile (pour les petits) et Difficile (pour les primaires).
En fin de parcurs, la vérification de la justesse des réponses sera faite sur grand écran à la salle de cinéma « Le Grenier » à l’étage de la Mairie.
Salle de Cinéma « Le Grenier » – 1er étage Mairie – Rosières 43800 Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 75 35 37 »}]
Réservé aux écoles de la Commune : Parcours-Quizz ludique et éducatif pour faire découvrir l’histoire du village auprès des enfants scolarisés à Rosières Jeu de piste Quizz
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