Spectacle Poules toujours le dernier combat par la Cie Rêve de Foin Grande scène Rosières vendredi 10 juillet 2026.

Rosières

Spectacle Poules toujours le dernier combat par la Cie Rêve de Foin

Grande scène Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

– de 16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, présentation d’un ticket SNCF à destination d’une gare du secteur pendant la durée du festival

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dans un poulailler en fête, l’abondance règne… jusqu’à ce que des scientifiques révèlent un futur inquiétant. Depuis le rapport Meadows en 1972, l’impact de l’Homme sur la Planète Bleue est documenté et devient de plus en plus catastrophiste.

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Grande scène Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

In a festive henhouse, abundance reigns? until scientists reveal a disturbing future. Since the Meadows report in 1972, man?s impact on the Blue Planet has been documented and is becoming increasingly catastrophic.

L’événement Spectacle Poules toujours le dernier combat par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay