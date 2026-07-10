Café-concert : Elydia Kora La Bellevilloise Paris
vendredi 10 juillet 2026 · La Bellevilloise · Paris
Informations pratiques
Auteur, compositeur et excellent joueur de kora doublé d’un chanteur à la voix envoûtante, Elydia dit « l’enfant de Yarakh » (du nom de son quartier à Dakar au Sénégal)
Citoyen du monde, poreux à de multiples courants et influences musicales, Elydia a sillonné la planète ces dix dernières années.
De la France au Cuba en passant par les confins du Sénégal et de l’Afrique, il s’est frotté à d’autres styles comme la salsa , le mbalax , le blues etc…
Elydia Kora en concert à la Bellevilloise le 10 juillet !
Le vendredi 10 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T20:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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