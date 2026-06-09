Café-concert Indawa Guinguette Rosières
Café-concert Indawa Guinguette Rosières dimanche 12 juillet 2026.
Rosières
Café-concert Indawa
Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
café offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Ancienne infirmière, autrice, compositrice et interprète, INDAWA a téléporté le soin dans sa musique. Elle a construit un univers où règnent Amour, Douceur et Compassion, situé quelque part entre notre monde et le spirituel.
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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
A former nurse, author, composer and performer, INDAWA has teleported care into her music. She has built a universe where Love, Gentleness and Compassion reign, somewhere between our world and the spiritual.
L’événement Café-concert Indawa Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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