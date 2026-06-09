Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire) Grande scène Rosières
Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire) Grande scène Rosières samedi 11 juillet 2026.
Rosières
Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire)
Grande scène Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
– de 16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, présentation d’un ticket SNCF à destination d’une gare du secteur pendant la durée du festival
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ce spectacle raconte une quête l’adaptation par une compagnie de théâtre de rue d’un film allemand des années 30 sur une expédition en haute montagne.
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Grande scène Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
This show tells the story of a quest: a street theater company?s adaptation of a 1930s German film about a high mountain expedition.
L’événement Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire) Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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