Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire) Grande scène Rosières

Rosières

Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire)

Grande scène Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

– de 16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, présentation d’un ticket SNCF à destination d’une gare du secteur pendant la durée du festival

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ce spectacle raconte une quête l’adaptation par une compagnie de théâtre de rue d’un film allemand des années 30 sur une expédition en haute montagne.

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Grande scène Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

This show tells the story of a quest: a street theater company?s adaptation of a 1930s German film about a high mountain expedition.

L’événement Théâtre Der menschenfresser Berg… ou La Montagne (titre provisoire) Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay