Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin Écluse Rosières dimanche 12 juillet 2026.

Rosières

Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin

Écluse Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-12

Un portrait de groupe à l’humour incisif et touchant.

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Écluse Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

A group portrait with incisive, touching humor.

L’événement Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay