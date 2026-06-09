Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin Écluse Rosières
Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin Écluse Rosières dimanche 12 juillet 2026.
Rosières
Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin
Écluse Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-12
Un portrait de groupe à l’humour incisif et touchant.
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Écluse Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
A group portrait with incisive, touching humor.
L’événement Théâtre A comme… par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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