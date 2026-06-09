Café-concert Matt Low Guinguette Rosières
Café-concert Matt Low Guinguette Rosières lundi 13 juillet 2026.
Rosières
Café-concert Matt Low
Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
café offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Douharesse, un concert intimiste où Matt Low revisite les chansons de Jean-Louis Murat à sa manière.
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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
Douharesse, an intimate concert in which Matt Low revisits the songs of Jean-Louis Murat in his own way.
L’événement Café-concert Matt Low Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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