Café-concert Matt Low Guinguette Rosières

Rosières

Café-concert Matt Low

Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

café offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Douharesse, un concert intimiste où Matt Low revisite les chansons de Jean-Louis Murat à sa manière.

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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Douharesse, an intimate concert in which Matt Low revisits the songs of Jean-Louis Murat in his own way.

L’événement Café-concert Matt Low Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay