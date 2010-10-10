Le Grand Karaoké Philosophique Guinguette Rosières

Rosières

Le Grand Karaoké Philosophique

Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez en rouge et noir ou comme des ouragans, ce soir on chante et on se cultive sans contrefaçon. Quatre musiciens live sur scène, un présentateur à paillettes, des chanteuses et chanteurs bien motivés et les paroles à l’écran, à vous de faire le reste.

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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Come in red and black or as hurricanes, tonight we’re singing and cultivating without counterfeit. Four live musicians on stage, a glittery presenter, motivated singers and lyrics on screen, the rest is up to you.

L’événement Le Grand Karaoké Philosophique Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay