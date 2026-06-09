Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin Jardin Rosières
Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin Jardin Rosières dimanche 12 juillet 2026.
Rosières
Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin
Jardin Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-12
Adapté de Swift, Gulliver embarque sept acteur·ices et une multitude d’objets dans un voyage burlesque et inventif. Naufragé chez les Lilliputiens, Gulliver découvre une humanité dérisoire et violente.
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Jardin Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
Adapted from Swift, Gulliver takes seven actors and a multitude of objects on a burlesque and inventive voyage. Shipwrecked among the Lilliputians, Gulliver discovers a derisory and violent humanity.
L’événement Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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