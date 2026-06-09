Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin Jardin Rosières dimanche 12 juillet 2026.

Rosières

Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin

Jardin Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-12

Adapté de Swift, Gulliver embarque sept acteur·ices et une multitude d’objets dans un voyage burlesque et inventif. Naufragé chez les Lilliputiens, Gulliver découvre une humanité dérisoire et violente.

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Jardin Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Adapted from Swift, Gulliver takes seven actors and a multitude of objects on a burlesque and inventive voyage. Shipwrecked among the Lilliputians, Gulliver discovers a derisory and violent humanity.

L’événement Théâtre Gullliver par la Cie Rêve de Foin Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay