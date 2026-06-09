Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo Grange des Vachers Rosières
Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo Grange des Vachers Rosières dimanche 12 juillet 2026.
Rosières
Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo
Grange des Vachers Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-12
J’aimerai me tromper. Vraiment. Podcast sismique, Julien Duvaureix.
Trump est-il fasciste? Comment nommer les choses sans tomber dans l’exagération ?
Comment éviter que l’histoire ne se répète, mais sous d’autres formes ?
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Grange des Vachers Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
I’d like to be wrong. I really would. Seismic podcast, Julien Duvaureix.
Is Trump a fascist? How do we name things without going overboard?
How can we avoid history repeating itself, but in different forms?
L’événement Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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