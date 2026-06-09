Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo Grange des Vachers Rosières

Rosières

Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo

Grange des Vachers Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-12

J’aimerai me tromper. Vraiment. Podcast sismique, Julien Duvaureix.

Trump est-il fasciste? Comment nommer les choses sans tomber dans l’exagération ?

Comment éviter que l’histoire ne se répète, mais sous d’autres formes ?

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Grange des Vachers Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

I’d like to be wrong. I really would. Seismic podcast, Julien Duvaureix.

Is Trump a fascist? How do we name things without going overboard?

How can we avoid history repeating itself, but in different forms?

L’événement Théâtre/musique Tutti Frutti Fascismo Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay