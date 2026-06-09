Spectacle Backstage par la Cie La Main s’affaire Grande scène Rosières dimanche 12 juillet 2026.

Rosières

Spectacle Backstage par la Cie La Main s’affaire

Grande scène Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

– de 16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, présentation d’un ticket SNCF à destination d’une gare du secteur pendant la durée du festival

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le spectacle raconte, avec décalage et empathie, l’amitié entre deux artistes qui ont des milliers de kilomètres au compteur. L’action se passe en loge une heure avant l’entrée en scène d’un duo de portés acrobatiques.

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Grande scène Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

The show tells the story of the friendship between two artists with thousands of miles on their odometer. The action takes place in the dressing room an hour before a duo of acrobatic lifts take to the stage.

L’événement Spectacle Backstage par la Cie La Main s’affaire Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay