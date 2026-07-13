Concert Bataax Guinguette Rosières

Informations pratiques

Rosières

Concert Bataax

Guinguette Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

– de 16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, présentation d’un ticket SNCF à destination d’une gare du secteur pendant la durée du festival

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bataax est un duo formé en janvier 2024 par Max Atger (saxophone, machines) et Thibault Ragu (batterie, percu). Bataax fait vivre la musique là où elle prend tout son sens sur scène, avec les gens.

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Guinguette Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Bataax is a duo formed in January 2024 by Max Atger (saxophone, machines) and Thibault Ragu (drums, percussion). Bataax brings music to life where it makes the most sense: on stage, with people.

L’événement Concert Bataax Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay