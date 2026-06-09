Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve Jardin Rosières
Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve Jardin Rosières lundi 13 juillet 2026.
Rosières
Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve
Jardin Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Préparé par l’Auberge des Planchas. Bien plus qu’un restaurant, c’est un lieu de vie, de rencontres et de culture, niché à Laussonne, au cœur de la vallée de l’Aubépin, au sud de la Haute-Loire, dans un ancien relais de diligences.
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Jardin Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
Prepared by Auberge des Planchas. Much more than a restaurant, it’s a place to live, meet people and enjoy culture, nestled in Laussonne, in the heart of the Aubépin valley, in the south of the Haute-Loire region, in a former stagecoach stop.
L’événement Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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