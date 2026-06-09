Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve Jardin Rosières

Rosières

Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve

Jardin Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Préparé par l’Auberge des Planchas. Bien plus qu’un restaurant, c’est un lieu de vie, de rencontres et de culture, niché à Laussonne, au cœur de la vallée de l’Aubépin, au sud de la Haute-Loire, dans un ancien relais de diligences.

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Jardin Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

Prepared by Auberge des Planchas. Much more than a restaurant, it’s a place to live, meet people and enjoy culture, nestled in Laussonne, in the heart of the Aubépin valley, in the south of the Haute-Loire region, in a former stagecoach stop.

L’événement Repas champêtre du Festival Nuits de Rêve Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay