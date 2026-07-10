Café-Concert : Loulou Baltrink’ + Tony Dela La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Tony Dola devient chanteur français en 2019, l’été où il découvre « Dites-moi »de Michel Jonasz. A la rentrée il commence à travailler dans un magasin bio du quartier de Glacière à Paris, devenu le décor principal de son premier album. De la Glacière qui évoque l’appartenance à un groupe, à un endroit, au travers de chansons sur ses collègues, son rapport au travail. Comme du temps où il chantait en anglais, Tony compose avec une Stratocaster vert d’eau. Loin d’être un « homme studio », il fait appel à ses vieux amis Quentin Berré à la basse, Adrien Stiefel à la batterie et Quitterie Cazeneuve au piano pour l’accompagner. Son rêve devient réalité, il a des chansons, des chansons en français qu’il nereniera pas. Au delà des Michels, Alains et Roberts de la variété, Tony est inspiré par le rocksteady, le Doo wop, le garage ainsi que par le cinéma et ses compositeurs(Cosma, Sarde, Lai, Ortolani, Trovajoli, Alessandroni, John Williams…). C’est d’ailleurs le potentiel scénaristique d’une chanson qui lui fait penser qu’elle mérite d’être écoutée

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Loulou Baltrink’ + Tony Dela en concert à la Bellevilloise le 17 juillet !

Le vendredi 17 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T20:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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