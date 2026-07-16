Café-Concert : Novo’H La Bellevilloise Paris
dimanche 16 août 2026 · La Bellevilloise · Paris
Informations pratiques
Natif du sud de Madagascar, Novo’h est un guitariste professionnel, auteur compositeur, arrangeur, dont le talent et la passion pour la musique se sont développés dès son plus jeune âge.
Inspiré par les richesses culturelles de sa région natale, il a appris la guitare avec persévérance et a progressivement forgé à un style unique, mêlant des sonorités traditionnelles malgache aux influences musicales contemporaine, Tsapiky, Tsapiky blues Jazz. Au fil des années, il s’est produit sur de nombreuses scènes, à Madagascar, en Europe, en Afrique, collaborant avec différents artistes, et participant à divers événements culturels, des festivals internationaux.
À travers sa musique, Novo’h, souhaite de valoriser le patrimoine culturel de Madagascar, tout en créant des passerelles avec d’autres univers musicaux. Animé par le désir de transmettre son savoir et partager sa passion, il poursuit aujourd’hui son parcours artistique qui l’a guidé depuis ses débuts.
Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.
Novo’H en concert à la Bellevilloise le 16 août !
Le dimanche 16 août 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T20:00:00+02:00_2026-08-16T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026
- Vernissage Art_me – installation artistique en soutien au peuple ukrainien, Maison de l’Europe de Paris, Paris 16 juillet 2026