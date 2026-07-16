Café-Concert : Novo’H La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Natif du sud de Madagascar, Novo’h est un guitariste professionnel, auteur compositeur, arrangeur, dont le talent et la passion pour la musique se sont développés dès son plus jeune âge.

Inspiré par les richesses culturelles de sa région natale, il a appris la guitare avec persévérance et a progressivement forgé à un style unique, mêlant des sonorités traditionnelles malgache aux influences musicales contemporaine, Tsapiky, Tsapiky blues Jazz. Au fil des années, il s’est produit sur de nombreuses scènes, à Madagascar, en Europe, en Afrique, collaborant avec différents artistes, et participant à divers événements culturels, des festivals internationaux.

À travers sa musique, Novo’h, souhaite de valoriser le patrimoine culturel de Madagascar, tout en créant des passerelles avec d’autres univers musicaux. Animé par le désir de transmettre son savoir et partager sa passion, il poursuit aujourd’hui son parcours artistique qui l’a guidé depuis ses débuts.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Novo’H en concert à la Bellevilloise le 16 août !

Le dimanche 16 août 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-16T20:00:00+02:00_2026-08-16T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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