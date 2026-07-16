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Café-Concert : Novo’H La Bellevilloise Paris

dimanche 16 août 2026 · La Bellevilloise · Paris

Café-Concert : Novo’H La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
La Bellevilloise
Adresse
19-21 rue Boyer
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Natif du sud de Madagascar, Novo’h est un guitariste professionnel, auteur compositeur, arrangeur, dont le talent et la passion pour la musique se sont développés dès son plus jeune âge.

Inspiré par les richesses culturelles de sa région natale, il a appris la guitare avec persévérance et a progressivement forgé à un style unique, mêlant des sonorités traditionnelles malgache aux influences musicales contemporaine, Tsapiky, Tsapiky blues Jazz. Au fil des années, il s’est produit sur de nombreuses scènes, à Madagascar, en Europe, en Afrique, collaborant avec différents artistes, et participant à divers événements culturels, des festivals internationaux.

À travers sa musique, Novo’h, souhaite de valoriser le patrimoine culturel de Madagascar, tout en créant des passerelles avec d’autres univers musicaux. Animé par le désir de transmettre son savoir et partager sa passion, il poursuit aujourd’hui son parcours artistique qui l’a guidé depuis ses débuts.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Novo’H en concert à la Bellevilloise le 16 août !
Le dimanche 16 août 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T20:00:00+02:00_2026-08-16T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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