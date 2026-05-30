Café-Concert : POPSONGS La Bellevilloise Paris
Café-Concert : POPSONGS La Bellevilloise Paris vendredi 26 juin 2026.
Trio de jazzmen, né de la volonté d’improviser non pas sur les standards du répertoire jazz américain mais à partir de chansons pop, rock françaises, anglaises, airs traditionnels remis à la mode. POP SONGS! Brassens y cotoie Sting , Dutronc, les Beatles, Nougaro , Paul Simon et Gainsbourg entre autres… Sublime !
Réservation conseillée, un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.
Popsongs en concert à la Bellevilloise le 26 juin !
Le vendredi 26 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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