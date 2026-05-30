Café-Concert : POPSONGS La Bellevilloise Paris

Trio de jazzmen, né de la volonté d’improviser non pas sur les standards du répertoire jazz américain mais à partir de chansons pop, rock françaises, anglaises, airs traditionnels remis à la mode. POP SONGS! Brassens y cotoie Sting , Dutronc, les Beatles, Nougaro , Paul Simon et Gainsbourg entre autres… Sublime !

Réservation conseillée, un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Popsongs en concert à la Bellevilloise le 26 juin !

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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