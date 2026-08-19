Café Culture, Médiathèque Albert Camus, Marmande
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande
Informations pratiques
Café Culture Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Partageons nos coups de coeur littéraires, musicaux, cinématographiques autour d’un café et d’une gourmandise !
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.
Biblis en folie 2026
©@mairie-marmande.fr
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