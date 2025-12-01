Café culture Médiathèquee Jean-Christophe Rufin Sens
Café culture Médiathèquee Jean-Christophe Rufin Sens samedi 13 décembre 2025.
Médiathèquee Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Venez échanger sur la culture au sens large, ou tout simplement écouter les autres autour d’une boisson… et d’une douceur sucrée ! Les sujets sont variés livres, films, séries, expositions, jardins, parc, plantes, ou même sur les voyages ! .
