Café de l’espace ATELIER SKATE Espace Alain Fauriaux Flayat

Informations pratiques

Flayat

Café de l’espace ATELIER SKATE

Espace Alain Fauriaux 1 rue saint martin Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Skateure débutant(e) ou confirmé(e) tu souhaite passer une après-midi sur ta planche à Flayat? Alors cet atelier est fait pour toi!!

Au programme petite initiation skate puis fabrication de modules débutants que tu pourras reproduire chez toi et bien sûr session skate afin de tester nos belles inventions !

Sur inscriptions , prix libre à partir de 8 ans, équipement non fourni, merci de venir avec au moins un casque et votre planche si vous avez ! .

Espace Alain Fauriaux 1 rue saint martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’espace ATELIER SKATE

L’événement Café de l’espace ATELIER SKATE Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine