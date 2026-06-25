Café de l’Espace Fête de Flayat / Le Link + A l’Epreuves des Pavés Flayat vendredi 17 juillet 2026.

Flayat

Café de l’Espace Fête de Flayat / Le Link + A l’Epreuves des Pavés

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Link Mélangeant l’organique des samples d’instruments traditionnels, l’éléctronique des synthétiseurs, des pianos funky et percussifs et des boites à rythme techno, il emmène avec lui le public en voyage et l’invite à danser dans une puissance collective

A l’Epreuve des Pavés: Grace à une écriture mêlant humour et émotion, à une mise en scène rythmée , servie par d’excellents par musiciens comédiens, par un chanteur charismatique délivrant des textes sensibles et par un maton à fleur de peau . A l’Epreuve des Pavés! parvient à être un véritable concert aux style musicaux variés et une pièce de théâtre à part entière. .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’Espace Fête de Flayat / Le Link + A l’Epreuves des Pavés

L’événement Café de l’Espace Fête de Flayat / Le Link + A l’Epreuves des Pavés Flayat a été mis à jour le 2026-06-25 par Marche et Combraille en Aquitaine