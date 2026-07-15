Informations pratiques

Flayat

Fête de Flayat 2 Concerts au café de l’Espace !

Café de l’Espace Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 01:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Pas UN mais bien DEUX concerts à l’Espace pour la fête de Flayat !!

20h30 FATRAS à l’épreuve des pavés (spectacle musical en extérieur)

Dans le cadre d’une campagne de valorisation de sa politique pénitentiaire, le Ministère de la Justice a mis en place un programme intitulé

Une note d’espoir . Sept détenus ont suivi des ateliers de musique en prison. Exceptionnellement ils sont autorisés à donner un concert

en semi liberté devant un vrai public. Suite à une erreur interne de l’administration, Didier Kerbrat est le seul agent pénitentiaire présent

pour les surveiller. Tendu, il s’apprête à faire entrer en scène ces sept détenus survoltés qui ont préparé leur concert depuis de longs mois…

22h00 Le LinK

Electro groovy made in Grenoble ????? .

Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

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English : Fête de Flayat 2 Concerts au café de l’Espace !

L’événement Fête de Flayat 2 Concerts au café de l’Espace ! Flayat a été mis à jour le 2026-07-11 par Marche et Combraille en Aquitaine