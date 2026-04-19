Café-Débat : « Devenir plus qu’humains ? » Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 25 avril, 16h00 Entrée libre

Découvrir ludiquement via quiz si vous êtes progressiste ou bioconservateur.

**– Devenir plus qu’humains ? –**

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Animateur : Jean-Luc Poussin

### **Samedi 25 Avril 2026** – Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG (Entrée libre)

La section strasbourgeoise AFT67 organise un café-débat sur le thème suivant

Devenir plus qu’humains ?

Et si la technologie pouvait transformer l’être humain ?

• Augmenter notre intelligence ;

• Connecter notre cerveau à une intelligence artificielle ;

• Vivre 150 ans… ou plus ;

• Exister dans un monde numérique.

Est-ce possible ? Et si oui… Est-ce souhaitable ? Nous transhumanistes pensons que oui !

Venez débattre, réfléchir et partager vos idées avec nous de ces questions vertigineuses. Ou bien simplement nous écouter autour d’un café.

Un débat ouvert à tous. Aucune connaissance spécifique nécessaire.

AU PROGRAMME

• L’humain augmenté →

Réparer… ou dépasser les limites humaines ?

• IA & fusion homme-machine →

L’intelligence doit-elle rester humaine ?

• Longévité radicale →

Vivre plus longtemps… mais à quel prix ?

• Futur de l’humanité →

Qu’est-ce qui nous définit encore comme humain ?

• Question centrale →

Seriez-vous prêt à devenir plus qu’humain ?

Samedi 25 Avril 2026 à partir de 16h jusqu’à 18h

Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction. S’inscrire => [https://luma.com/93lk8bc2](https://luma.com/93lk8bc2)

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche du restaurant => [https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg](https://transhumanistes.com/wp-content/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin. Pour ceux qui souhaitent poursuivre débat, venez prendre repas avec nous.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog [https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques, ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00.000+02:00

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https://transhumanistes.com/ technoprogstrasbourg@gmail.com 0695580262

Restaurant : Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67000 Bas-Rhin



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