Dédicace avec David Foenkinos, Kléber Éphémère, Strasbourg
Dédicace avec David Foenkinos, Kléber Éphémère, Strasbourg samedi 25 avril 2026.
Dédicace avec David Foenkinos Samedi 25 avril, 12h30 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus
David Foenkinos, auteur d’entre autres La Délicatesse (2009), Charlotte (2014) ou encore La vie heureuse (2024), publie son nouveau roman Je suis drôle aux éditions Gallimard début avril. À cette occasion, venez le rencontrer lors d’une séance de dédicace exceptionnelle à la librairie Kléber.
David Foenkinos est présent de 12h30 à 14h30. En cas d’affluence importante et afin de contenter toutes les personnes présentes, la file d’attente pourra être fermée avant 14h30. L’inscription est obligatoire pour accéder à la file d’attente.
Venez découvrir Je suis drôle de David Foenkinos publié aux éditions Gallimard.
Photographie : ©Francesca Mantovani
Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-dedicace-avec-david-foenkinos-1986313143081 »}] [{« link »: « https://www.librairie-kleber.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=david%20foenkinos »}, {« link »: « https://www.librairie-kleber.com/livre/9782073152985-je-suis-drole-david-foenkinos/ »}]
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus David Foenkinos, auteur d’entre autres La Délicatesse (2009), Charlotte (2014) ou encore La vie heureuse (20 … Dédicace
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