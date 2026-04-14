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Dédicace avec David Foenkinos, Kléber Éphémère, Strasbourg

Dédicace avec David Foenkinos, Kléber Éphémère, Strasbourg

Dédicace avec David Foenkinos, Kléber Éphémère, Strasbourg samedi 25 avril 2026.

Lieu : Kléber Éphémère

Adresse : 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Dédicace avec David Foenkinos Samedi 25 avril, 12h30 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus 

David Foenkinos, auteur d’entre autres La Délicatesse (2009), Charlotte (2014) ou encore La vie heureuse (2024), publie son nouveau roman Je suis drôle aux éditions Gallimard début avril. À cette occasion, venez le rencontrer lors d’une séance de dédicace exceptionnelle à la librairie Kléber. 

David Foenkinos est présent de 12h30 à 14h30. En cas d’affluence importante et afin de contenter toutes les personnes présentes, la file d’attente pourra être fermée avant 14h30. L’inscription est obligatoire pour accéder à la file d’attente. 

Venez découvrir Je suis drôle de David Foenkinos publié aux éditions Gallimard. 

Photographie : ©Francesca Mantovani

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