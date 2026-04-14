Dédicace avec David Foenkinos, Kléber Éphémère, Strasbourg

Dédicace avec David Foenkinos Samedi 25 avril, 12h30 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

David Foenkinos, auteur d’entre autres La Délicatesse (2009), Charlotte (2014) ou encore La vie heureuse (2024), publie son nouveau roman Je suis drôle aux éditions Gallimard début avril. À cette occasion, venez le rencontrer lors d’une séance de dédicace exceptionnelle à la librairie Kléber.

David Foenkinos est présent de 12h30 à 14h30. En cas d’affluence importante et afin de contenter toutes les personnes présentes, la file d’attente pourra être fermée avant 14h30. L’inscription est obligatoire pour accéder à la file d’attente.

Venez découvrir Je suis drôle de David Foenkinos publié aux éditions Gallimard.

Photographie : ©Francesca Mantovani

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-dedicace-avec-david-foenkinos-1986313143081 »}] [{« link »: « https://www.librairie-kleber.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=david%20foenkinos »}, {« link »: « https://www.librairie-kleber.com/livre/9782073152985-je-suis-drole-david-foenkinos/ »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus David Foenkinos, auteur d’entre autres La Délicatesse (2009), Charlotte (2014) ou encore La vie heureuse (20 … Dédicace