Ciné-Débat : Furçy né libre, Star, Strasbourg

Ciné-Débat : Furçy né libre Jeudi 23 avril, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:15:00+02:00 – 2026-04-23T22:24:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:15:00+02:00 – 2026-04-23T22:24:00+02:00

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre « L’Affaire de l’esclave Furcy » de Mohammed Aïssaoui.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F635446/D1776968100/VF/ »}]

Furçy ne libre Le Star FURCY NE LIBRE