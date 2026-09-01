Café des bulles Azay-le-Rideau
samedi 12 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Café des bulles
13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Café des bulles
Le samedi 12 septembre 2026 à 10h30
Présentation de BD et mangas à partir de 7 ans
La médiathèque propose ses coups de coeur et les nouveautés BD & mangas jeunesse et adulte, venez partager les vôtres (ou juste écouter !)
Café des bulles
Le samedi 12 septembre 2026 à 10h30
Présentation de BD et mangas à partir de 7 ans
La médiathèque propose ses coups de coeur et les nouveautés BD & mangas jeunesse et adulte, venez partager les vôtres (ou juste écouter !) .
13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
Café des Bulles
Saturday, September 12, 2026, at 10:30 a.m.
Comic Book and Manga Presentation for Ages 7 and Up
The media library will showcase its favorites and the latest comic books and manga for young readers and adults—come share your favorites (or just listen!)
L’événement Café des bulles Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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