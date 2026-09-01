Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Café des bulles

13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Café des bulles

Le samedi 12 septembre 2026 à 10h30

Présentation de BD et mangas à partir de 7 ans

La médiathèque propose ses coups de coeur et les nouveautés BD & mangas jeunesse et adulte, venez partager les vôtres (ou juste écouter !)

Café des bulles

Le samedi 12 septembre 2026 à 10h30

Présentation de BD et mangas à partir de 7 ans

La médiathèque propose ses coups de coeur et les nouveautés BD & mangas jeunesse et adulte, venez partager les vôtres (ou juste écouter !) .

13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

Café des Bulles

Saturday, September 12, 2026, at 10:30 a.m.

Comic Book and Manga Presentation for Ages 7 and Up

The media library will showcase its favorites and the latest comic books and manga for young readers and adults—come share your favorites (or just listen!)

L’événement Café des bulles Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme