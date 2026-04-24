Café des lecteurs spécial Cosy mystery, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Café des lecteurs spécial Cosy mystery, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 9 mai 2026.
Café des lecteurs spécial Cosy mystery Samedi 9 mai, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Vous aimez frissonner de plaisir installé(e) confortablement en dévorant des romans policiers cosy mysteries ?
Ou bien vous êtes curieux(ses) de découvrir ce qui se cache derrière ce mystérieux anglicisme ?
Alors venez partager et échanger vos coups de cœur du moment en toute convivialité dans un cadre douillet, autour d’un café gourmand.
Sur inscription, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Présentation de coups de cœur des lectrices et lecteurs Roman policier Cosy mystery
© Bibliothèques de Bordeaux
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