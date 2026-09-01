Informations pratiques

Langeac

café espagnol avec Diego.

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Débutant.e.s ou confirmé.e.s, si l’espagnol vous chante à l’oreille, venez faire un tour à Grenouille et papoter, quel que soit votre niveau ! Tous les 3ème samedi du mois.

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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Whether you’re a beginner or an advanced learner, if Spanish sounds good to you, come on over to Grenouille and chat—no matter what your level is! Every third Saturday of the month.

L’événement café espagnol avec Diego. Langeac a été mis à jour le 2026-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier