Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Section Dentelle | Le Jacquemart Langeac

Section Dentelle | Le Jacquemart Langeac mardi 1 septembre 2026.

Adresse : 1 Place de la Liberté

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Langeac

Section Dentelle | Le Jacquemart

1 Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-01

La section dentelle du Jacquemart sera ouverte le Mercredi de 14h à 17h, à la salle de la dentelle au Jacquemart.
  .

1 Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 58 82 27  cedricolivier.chapon@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jacquemart lace section will be open on Wednesdays from 2pm to 5pm, at the Jacquemart lace room.

L’événement Section Dentelle | Le Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)