Langeac

Section Dentelle | Le Jacquemart

1 Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-01 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-01

La section dentelle du Jacquemart sera ouverte le Mercredi de 14h à 17h, à la salle de la dentelle au Jacquemart.

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1 Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 58 82 27 cedricolivier.chapon@wanadoo.fr

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English :

The Jacquemart lace section will be open on Wednesdays from 2pm to 5pm, at the Jacquemart lace room.

L’événement Section Dentelle | Le Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier