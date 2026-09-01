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Café Feutré : rencontre porcelaine et feutre Vesna Garic Céramiste paris PARIS

vendredi 18 septembre 2026 · Vesna Garic Céramiste paris · PARIS

Café Feutré : rencontre porcelaine et feutre Vesna Garic Céramiste paris PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Vesna Garic Céramiste paris
Adresse
53 RUE DU COUEDIC
Ville
75014 PARIS
Département
Paris

Café feutré est une collaboration entre l’artiste céramiste Vesna Garic et Merci mon mouton, autour de la rencontre entre la porcelaine et la laine feutrée.

À partir de formes, de couleurs et de motifs imaginés en commun, chacune les a interprétés dans sa matière : tasses en porcelaine d’un côté, sous-tasses en feutre de l’autre.

La collection sera dévoilée à l’atelier-boutique de Vesna Garic les vendredi 18 et samedi 19 septembre.

À cette occasion, Sophie de Merci mon mouton réalisera deux démonstrations de feutrage :

  • vendredi à 18h
  • samedi à 16h

Horaires :
Vendredi 18 septembre : 16h–20h
Samedi 19 septembre : 11h–19h

Entrée libre
53 rue du Couëdic, Paris 14e

Vesna Garic et Merci mon Mouton dévoilent Café Feutré une collection de tasses en porcelaine et sous-tasses en feutre imaginée autour de motifs communs.
Du vendredi 18 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :
samedi
de 11h00 à 19h00
vendredi
de 16h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T16:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00

Vesna Garic Céramiste paris 53 RUE DU COUEDIC  75014 PARIS
https://vesnagaric.com/cafe-feutre-2026/ contact@vesnagaric.com


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