Café Feutré : rencontre porcelaine et feutre Vesna Garic Céramiste paris PARIS
vendredi 18 septembre 2026 · Vesna Garic Céramiste paris · PARIS
Informations pratiques
Café feutré est une collaboration entre l’artiste céramiste Vesna Garic et Merci mon mouton, autour de la rencontre entre la porcelaine et la laine feutrée.
À partir de formes, de couleurs et de motifs imaginés en commun, chacune les a interprétés dans sa matière : tasses en porcelaine d’un côté, sous-tasses en feutre de l’autre.
La collection sera dévoilée à l’atelier-boutique de Vesna Garic les vendredi 18 et samedi 19 septembre.
À cette occasion, Sophie de Merci mon mouton réalisera deux démonstrations de feutrage :
- vendredi à 18h
- samedi à 16h
Horaires :
Vendredi 18 septembre : 16h–20h
Samedi 19 septembre : 11h–19h
Entrée libre
53 rue du Couëdic, Paris 14e
Vesna Garic et Merci mon Mouton dévoilent Café Feutré une collection de tasses en porcelaine et sous-tasses en feutre imaginée autour de motifs communs.
Du vendredi 18 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :
samedi
de 11h00 à 19h00
vendredi
de 16h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T16:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00
Vesna Garic Céramiste paris 53 RUE DU COUEDIC 75014 PARIS
https://vesnagaric.com/cafe-feutre-2026/ contact@vesnagaric.com
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