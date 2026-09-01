Café Feutré : rencontre porcelaine et feutre Vesna Garic Céramiste paris PARIS

Informations pratiques

Café feutré est une collaboration entre l’artiste céramiste Vesna Garic et Merci mon mouton, autour de la rencontre entre la porcelaine et la laine feutrée.

À partir de formes, de couleurs et de motifs imaginés en commun, chacune les a interprétés dans sa matière : tasses en porcelaine d’un côté, sous-tasses en feutre de l’autre.

La collection sera dévoilée à l’atelier-boutique de Vesna Garic les vendredi 18 et samedi 19 septembre.

À cette occasion, Sophie de Merci mon mouton réalisera deux démonstrations de feutrage :

vendredi à 18h

samedi à 16h

Horaires :

Vendredi 18 septembre : 16h–20h

Samedi 19 septembre : 11h–19h

Entrée libre

53 rue du Couëdic, Paris 14e

Vesna Garic et Merci mon Mouton dévoilent Café Feutré une collection de tasses en porcelaine et sous-tasses en feutre imaginée autour de motifs communs.

Du vendredi 18 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

samedi

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 16h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T16:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00

Vesna Garic Céramiste paris 53 RUE DU COUEDIC 75014 PARIS

https://vesnagaric.com/cafe-feutre-2026/ contact@vesnagaric.com



Afficher la carte du lieu Vesna Garic Céramiste paris et trouvez le meilleur itinéraire

