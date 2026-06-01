Café Géo Plastique en Loire La Chaussée-Saint-Victor
Café Géo Plastique en Loire La Chaussée-Saint-Victor vendredi 26 juin 2026.
La Chaussée-Saint-Victor
Café Géo Plastique en Loire
Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Plastique en Loire, on vous explique ? Le professeur Mohammed Boussafir nous apportera des réponses dans une rencontre-débat sur l’origine des micropolluants et l’impact qu’ils ont sur les milieux, la biodiversité et les hommes.
Avec nos modes de production et de consommation, les microplastiques sont devenus un fléau. Sans décision concrète concernant nos méthodes industrielles ainsi que nos comportements de consommation, la courbe de cette pollution ne faiblira pas.
Faut-il attendre avant de s’alarmer et prendre les mesures nécessaires pour préserver notre santé ? Ou devons-nous agir dès maintenant, à la racine du problème, face à la gravité de la situation ?
Le professeur Mohammed Boussafir, enseignant-chercheur et directeur de laboratoire à Université de Tours, nous apportera des réponses lors d’une rencontre-débat accessible à tous, consacrée à ce sujet majeur d’intérêt public. .
Parc des Mées La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
Swimming in the Loire, how can you organize your return? Today, what’s preventing the return of organized swimming in the Loire: regulations, sanitary conditions, environmental conditions…?
L’événement Café Géo Plastique en Loire La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT41
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