Café littéraire, Bibliothèque Des Justices, Angers
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Des Justices · Angers
Informations pratiques
Café littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Des Justices Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Vous souhaitez découvrir des auteurs, partager vos coups de cœur ou vos coups de griffes et repartir avec plein d’idées de lecture ? Participez au café littéraire !
La formule : un livre, un café pour un goût partagé, celui de la lecture.
Bibliothèque Des Justices 42 PLACE DES JUSTICES 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241669723 http://bibliotheques.angers.fr
Biblis en folie 2026
Visuel cafés littéraires © DR
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