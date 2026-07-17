Café littéraire, Bibliothèque Des Justices, Angers

Informations pratiques

Café littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Des Justices Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Vous souhaitez découvrir des auteurs, partager vos coups de cœur ou vos coups de griffes et repartir avec plein d’idées de lecture ? Participez au café littéraire !

La formule : un livre, un café pour un goût partagé, celui de la lecture.

Bibliothèque Des Justices 42 PLACE DES JUSTICES 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241669723 http://bibliotheques.angers.fr

Biblis en folie 2026

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