CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Le samedi 9 mai , nous vous invitons à venir faire entendre votre voix dans une ambiance conviviale et joyeuse à l’occasion de notre prochain café littéraire.

Cette fois-ci nous vous proposons de partager des lectures qui mettant à l’honneur vos autrices favorites.

Vous serez également libres de parler de vos coups de coeur, d’un film ou d’un spectacle que vous avez aimé, de vos dernières lectures.

Bibliothèque Marguerite Audoux



Samedi 9 mai, 10h30-12h30

Entrée libre

Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.

Le samedi 09 mai 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-09T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T12:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR



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