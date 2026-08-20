Café littéraire, mediathèque alphonse daudet – Espace Atelier, Alès
samedi 19 septembre 2026 · mediathèque alphonse daudet - Espace Atelier · Alès
Informations pratiques
Café littéraire 19 septembre – 12 décembre, certains samedis mediathèque alphonse daudet – Espace Atelier Gard
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T11:00:00+01:00
Que vous soyez un lecteur assidu ou occasionnel, ce café est fait pour vous.
Venez partager vos idées et découvrir de nouvelles perspectives littéraires.
mediathèque alphonse daudet – Espace Atelier 24 rue edgar quinet 30100 ales Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « julie.colomina@alesagglo.fr »}]
À la découvert de nouveaux thèmes
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