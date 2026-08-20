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Café littéraire, mediathèque alphonse daudet – Espace Atelier, Alès

samedi 19 septembre 2026 · mediathèque alphonse daudet - Espace Atelier · Alès

Café littéraire, mediathèque alphonse daudet – Espace Atelier, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
mediathèque alphonse daudet - Espace Atelier
Adresse
24 rue edgar quinet 30100 ales
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Sans inscription

Café littéraire 19 septembre – 12 décembre, certains samedis mediathèque alphonse daudet – Espace Atelier Gard

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T11:00:00+01:00

Que vous soyez un lecteur assidu ou occasionnel, ce café est fait pour vous.
Venez partager vos idées et découvrir de nouvelles perspectives littéraires.

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